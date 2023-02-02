"А можно отодвинуть границы" - Гиркин оценил обещание Лаврова

🎤 Мнение

Опубликовано: 02.02.2023 14:19 , Обновлено: 02.02.2023

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 2 февраля, что американские дальнобойные системы вооружений в руках ВСУ вынудят российские войска наступать, чтобы отодвинуть угрозу от границ России.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», - сказал Сергей Лавров.

Однако бывший “министр обороны ДНР”, офицер ФСБ Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) заявил, что уверенность Сергея Лаврова в возможности ВС РФ противостоять дальнобойным вооружениям НАТО неоправданна. “А можно отодвинуть границы!”, - написал Игорь Гиркин.

В качестве доказательства своей позиции он напомнил о бегстве российской армии в Харьковской и Херсонской областях. Оно как раз совпало периодом самого активного применения HIMARS украинцами после летних поставок.

“С учетом того, что “перегруппировка из Харьковской области” и “Непростое Решение” с Херсоном - совершенно противоречат заявлению господина Лаврова (так как обе последние крупные стратегические операции ВС РФ не отодвинули, а приблизили ВСУ к территории РФ) - у меня возникает когнитивный диссонанс”, - пожаловался российский военный эксперт.

Игорь Гиркин-Стрелков напомнил, что на ряде направлений украинские территории “оказались просто оставлены врагу (напомню, что Херсонская область еще недавно считалась воссоединенной с РФ полностью - включая сам город Херсон)”.

В связи с этим Игорь Гиркин признался, что подозревает наличие ” разных планов” и МИД и Минобороны РФ.

“Не удивился бы даже тому, что в МО РФ не считают российской территорией ни Белгородскую, ни Курскую, ни Брянскую области, которые (в результате осенней “Успешной Перегруппировки” из Харьковской области) уважаемые киевские партнеры сейчас обстреливают ежедневно и интенсивно”, - заявил он.

“Мне тут подсказали в приватном режиме, что “задачу отодвинуть ВСУ подальше от границ РФ” можно решить совершенно ассиметричным (как у нас любят) образом! Например, законодательно отодвинув границы РФ вглубь прежней ее территории - дальше расстояния досягаемости вооружения НАТО, предоставляемого т.н. “Украине”. И я не нашел, что возразить…”, - признался Игорь Гиркин.