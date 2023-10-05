«А куда они денутся?» - Верховный шаман РФ рассказал, когда Украина согласится на мирные переговоры

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Опубликовано: 05.10.2023 14:40 , Обновлено: 04.07.2024

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол на днях рассказал, когда и при каких условиях закончится война в Украине. Он заявил, что сторонам конфликта необходимо договориться о мирных переговорах и выразил уверенность в том, что они будут "вынуждены" пойти на этот шаг.

“А куда они денутся? Никуда они не денутся”, - ответил шаман, отвечая на вопрос журналистки РИА “Новости” о том, пойдут ли стороны на мирные договоры.

По его словам, война в Украине закончится, “если поймёт украинский народ”, что нынешний президент страны Владимир Зеленский - “уже враг украинского народа”.

“Если будет выбор в следующем году - его сместить. Если придёт новый человек - всё прекратится”, - заявил Кара-оол Допчун-оол.

Шаман также провёл обряд “во благо российского народа”, с помощью традиционных шаманских манипуляций с бубном “призвав счастье, здоровье и благополучие”.

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В свою очередь телеграм-канал BRIEF, ссылаясь на РИА “Новости”, также сообщил о том, что после начала войны в Украине Кара-оол Допчун-оол обратился в Минобороны России с просьбой разрешить шаманам посещать солдат на фронте для проведения подобных защитных обрядов.

“Мы все время просим за них Солнце, звезды, Луну, делаем обряды, чтобы у них была защита, чтобы они были храбры и удачливы, и возвращались живыми и здоровыми. А Солнце уйдет туда и будет там стоять, над ними, где опасно, и защищать наших ребят — это же природа, которая помогает человеку”, — процитировал Кара-оол Допчун-оол тг-канал.

Верховный шаман выразил уверенность в том, что “ядерной войны народов разных стран” не будет, поскольку “российское ядерное оружие может накрыть весь мир” и другие страны, по его словам “этого боятся”.

В свою очередь представитель верховного шамана России Алена Муравьева рассказала журналистам о том, что шаманы южных регионов России постоянно проводят камлания для того, чтобы “защитить от негативных воздействий” города, находящиеся в непосредственной близости от фронта. По её словам, шаманы “усиленно работают”, чтобы “было меньше жертв”, “чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины, и это все закончилось”.