Россия отложила на сентябрь спасение застрявших на МКС космонавтов

Опубликовано: 21.02.2023 10:30 , Обновлено: 21.02.2023

В Роскосмосе 21 февраля сообщили, что космонавты Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Франциско Рубио, которые застряли на МКС из-за поломки российских космических аппаратов, не вернутся на землю не только в феврале, но даже и в марте. Последней точной датой спуска называлась дата 28 марта 2023 года.

Теперь им обещают, что спуск на поверхность планеты состоится не ранее сентября. О причинах переноса в Роскосмосе не стали распространяться.

А пока на Байконуре завершили сборку ракеты «Союз-2.1а» с беспилотным кораблём «Союз МС-23», на котором доставят на МКС более 400 кг припасов. В Роскосмосе даже похвалились, что там будет в три раза больше пищи, чем обычно.

Также в российском космическом агентстве утверждают, что поломки сразу двух ее аппаратов не повлияют на деятельность на МКС.

“Никакие задачи программы полета российского сегмента МКС не отменяются, а только сдвигаются вправо. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара отправятся на станцию в сентябре 2023 года на Союзе МС-24. Примерно на полгода — с осени 2023 года на весну 2024 года — сдвинется полет на “Союзе” первого космонавта Республики Беларусь”, - уточнили в Роскосмосе.

Напомним, что два российских космических аппарата - «Прогресс МС-21» и пилотируемый космический корабль «Союз МС-22» - получили повреждения “в результате внешнего воздействия”. Так это объяснили в “Роскосмосе”. При этом аварии произошли в декабре 2022 года и феврале 2023 года.