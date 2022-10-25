68% украинцев считают себя счастливыми, несмотря на войну — Опрос

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Опубликовано: 25.10.2022 09:00 , Обновлено: 25.10.2022

Киевский международный институт социологии (КМИС) спросил у украинцев, считают ли они себя счастливыми людьми. Две трети из них ответили что да, несмотря на войну.

Специалисты отметили, что в последний раз задавали этот вопрос декабре 2021 года, за 2 месяца до вторжения России. Тогда 71% украинцев считали себя счастливыми, а 15% нет.

Проведенный в с 7 по 13 сентября 2022 года опрос показал, что эти показатели почти не изменились — 68% респондентов ответили, что считают себя счастливыми, а 13%, что нет.

Максимума показатель достигает в западных областях (77%), минимума – в восточных (59%).

Авторы исследования подчеркнули, что самооценка счастья является одним из важных косвенных показателей «силы» общества на фоне сложного военного периода.

[info_b]Полностью анализ можно почитать по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Киевский международный институт социологи в мае 2022 года провел исследование об отношении украинцев к белорусам. По их данным, 68,1% опрошенных украинцев сказали, что после начала войны их отношение к белорусам ухудшилось. Не изменилось к гражданам РБ отношение только у 24% респондентов. Улучшилось — у 3,3%.

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