40% жителей Киева остались без света после новых обстрелов

Опубликовано: 29.12.2022 12:32 , Обновлено: 29.12.2022

Мэр Киева Виталий Кличко 29 декабря заявил, что после утреннего ракетного удара 40% жителей украинской столицы остались без света.

При этом, он добавил, что с теплом и водой все в порядке.

Накануне в городской военной администрации заявили, что все 16 ракет, которые летели на Киев, были уничтожены.

Однако от обломков повреждения получило предприятие в Голосеевском районе, пострадал автомобиль, а также жилой дом.

Кроме того, пострадали трое человек, включая 14-летнюю девочку.

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