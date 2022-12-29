40% жителей Киева остались без света после новых обстрелов
Мэр Киева Виталий Кличко 29 декабря заявил, что после утреннего ракетного удара 40% жителей украинской столицы остались без света.
При этом, он добавил, что с теплом и водой все в порядке.
Накануне в городской военной администрации заявили, что все 16 ракет, которые летели на Киев, были уничтожены.
Однако от обломков повреждения получило предприятие в Голосеевском районе, пострадал автомобиль, а также жилой дом.
Кроме того, пострадали трое человек, включая 14-летнюю девочку.
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