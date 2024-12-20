35 детей погибли в давке у школы в Нигерии

Опубликовано: 20.12.2024 07:26 , Обновлено: 20.12.2024

По меньшей мере 35 детей погибли и еще шестеро получили серьезные ранения в результате давки на школьной ярмарке в третьем по величине городе Нигерии Ибадане.

Полиция сообщила, что сразу после инцидента восемь человек были арестованы “за причастность” к инциденту. Среди задержанных - главный спонсор мероприятия, состоявшегося в среду в исламской средней школе Басорун, которое было организовано Фондом Wings и радиостанцией Agidigbo FM.

Адевале Осифесо, представитель полицейского управления штата Ойо, сообщил, что было начато расследование.

На видеозаписи, сделанной, по-видимому, с места происшествия, видно, как большая толпа, состоящая в основном из детей, наблюдает за тем, как других уводят с места давки.

По данным местного радио, на мероприятии ожидалось около 5000 молодых людей, в анонсе которого обещали, что дети “получат интересные призы, такие как стипендии и другие щедрые подарки”.