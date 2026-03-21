22 страны создали коалицию для отражения атак Ирана в Ормузском проливе

Опубликовано: 21.03.2026 18:42 , Обновлено: 21.03.2026

В субботу более 20 стран, включая соседние с Беларусью Литву и Латвию, заявили, что присоединятся к обеспечению безопасного транзита через Ормузский пролив. Также они осудили закрытие Ираном этого жизненно важного водного пути.

«Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на безоружные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», — заявили 22 страны, в основном европейские государства, а также ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) и Бахрейн.

Вот список стран:

Великобритания

Франция

Германия

Италия

Нидерланды

Япония

Канада

Южная Корея

Новая Зеландия

Дания

Латвия

Словения

Эстония

Норвегия

Швеция

Финляндия

Чехия

Румыния

Бахрейн

Австралия

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)

Литва

Согласно данным аналитической компании Kpler, с 1 по 19 марта за время войны в Иране грузовые суда совершили всего 116 рейсов через Ормузский пролив – на 95% меньше, чем в мирное время.

Тем временем военные США провели ряд бомбардировок военных объектов Ирана вдоль пролива, чтобы снизить его способность наносить удары по кораблям в море.

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что несколько бомб весом 5000 фунтов (2,2 тонны) были сброшены на «укрепленный» подземный объект, где хранились противокорабельные крылатые ракеты, мобильные пусковые установки и другое оборудование.

«Мы уничтожили не только этот объект, но и пункты поддержки разведки и радиолокационные станции, которые использовались для отслеживания передвижения кораблей», — заявил Купер в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

Глава Центрального командования США также отчитался о том, что американские военные нанесли удары по более чем 8000 военным целям в Иране с начала войны.

В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, адмирал Брэд Купер заявил, что американские военные уничтожили «тысячи» иранских ракет и современных ударных беспилотников, а также весь иранский военно-морской флот.

«Моя оперативная оценка по-прежнему показывает, что боеспособность Ирана неуклонно снижается по мере наращивания наших наступательных ударов», — сказал он.

Пока неясно, что готова предпринять новая коалиция стран для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Ранее Дональд Трамп призывал западных союзников США помочь Вашингтону в войне с Ираном, включая усилия по возобновлению работы пролива, и раскритиковал их, когда все страны отказались.