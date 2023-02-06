200 тыс россиян уехали в 2022 году в Сербию - AP

Опубликовано: 06.02.2023 12:29 , Обновлено: 06.02.2023

Примерно 200 000 россиян бежали из своей страны в Сербию в прошлом году после начала вторклния в Украину. Он. Выбрали страну, которая сохраняет тесные связи с Москвой, но осудила вторжение в Украину. Такие цифры привело агенство AP.

Президент Сербии Александр Вучич осудил вторжение России в Украину, однако отказался ввести санкции по примеру стран ЕС, куда хочет вступить.

Агентство привело слова россиянки, уехавшей осенью 2022 года в Белград. “Здесь, в Белграде, нас не воспринимают враждебно, и это многое значит. Я разговаривал здесь со многими сербами и другими иностранцами. Когда они спрашивают меня: “Что вы здесь делаете?”, я отвечаю: “Мы против Путина и за демократическую Россию, и мы, очевидно, против войны на Украине”, - рассказала женщина.

Некоторые россияне уехали в Сербию, чтобы избежать мобилизации в армию. Но выбор страны был вынужденным, на самом деле они бы хотели переьратьь в страны ЕС.

Историк Алексей Тимофеев рассказал, что в отличие от своих предшественников в начале 20-го века, российские эмигранты начала 21 века не могут двигаться дальше на запад из-за санкций и по-прежнему нуждаются в визах для поездок в более богатые страны Европы. Они не выбирали эту страну, но приехали сюда, потому что это единственная страна, которая могла бы их принять