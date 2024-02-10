154 человека оказались в ловушке на круизном лайнере с симптомами диареи и рвоты

Опубликовано: 10.02.2024 16:16 , Обновлено: 10.02.2024

Вспышка болезни на борту лайнера "Королева Виктория" компании Cunard Cruise Line, впервые зафиксированная 1 февраля, распространилась, в результате чего, по данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, 154 человека испытывают такие симптомы, как рвота и диарея.

Среди заболевших 129 пассажиров и 25 членов экипажа “Королевы Виктории” сообщили о том, что заболели во время рейса, что на 15 человек больше, чем было зарегистрировано 1 февраля.

Причина вспышки желудочно-кишечных заболеваний на борту круизного лайнера “Королева Виктория”, который 22 января отбыл из Форт-Лодердейла, штат Флорида, в настоящее время неизвестна, [link href=“https://abcnews.go.com/US/illness-outbreak-spreads-aboard-queen-victoria-cruise-ship/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] телеканал ABC.

Планируется, что судно пришвартуется в Гонолулу 12 февраля. На борту “Королевы Виктории” на данный момент находится 1824 пассажира и 967 членов экипажа.

Круизная компания сообщила, что усилит процедуры очистки и дезинфекции в соответствии со своим планом предотвращения вспышек и реагирования на них, изолирует заболевших пассажиров и экипаж и проинформирует всех пассажиров и экипаж о ситуации на борту.

Хотя кишечные заболевания могут быстро распространяться на круизных лайнерах, вспышки происходят нечасто. Один из таких случаев произошел в 2014 году, когда 595 пассажиров и 50 членов экипажа на борту судна Royal Caribbean Explorer of the Seas заболели, испытывая приступы рвоты и диареи, что вынудило судно досрочно вернуться в Нью-Джерси.

Острые желудочно-кишечные заболевания, включая заразный норовирус, случаются на круизных лайнерах, поскольку тесное проживание пассажиров и членов экипажа увеличивает количество контактов. Благодаря этому люди, заразившихся недугом, могут быстро распространять вирусы среди других пассажиров и членов экипажа.