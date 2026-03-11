Иранская война, 12-й день. Главное, что случилось

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Опубликовано: 11.03.2026 08:32 , Обновлено: 11.03.2026

В Иране, да и на всем Ближнем Востоке, продолжается война. США и Израиль не прекращают бомбардировки, а Иран в ответ начал минирование Ормузского пролива. Тем временем иранская полиция предупредила, что любые протесты жителей будут считаться предательством и работой «на врага».

Основные события к 12-му дню войны:

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг неоднократные заявления администрации Трампа о том, что Иран планирует упреждающий или превентивный удар по США или их военным, назвав их «абсолютной и полной ложью». Единственная цель этой лжи — оправдать „Операцию Эпическая Ошибка“, авантюру, спланированную Израилем и оплаченную простыми американцами, — написал Арагчи в посте на платформе X, обыгрывая название, которое США дали военной операции — «Операция Эпическая Ярость».

По данным Пентагона, с начала американо-израильской войны против Ирана около 140 военнослужащих США были ранены, восемь из них — тяжело.

Израиль намерен увеличить свой оборонный бюджет почти на 40 миллиардов шекелей ($13 млрд) для финансирования войны с Ираном. По информации Bloomberg, ссылающегося на неназванного чиновника министерства финансов, оборонный бюджет будет расширен на 28 миллиардов шекелей, а еще 10 миллиардов будут зарезервированы на возможные военные нужды.

Трамп заявил, что война США и Израиля не закончится до «полной и безоговорочной капитуляции Ирана» и до тех пор, пока он сам не решит, что поставленные цели достигнуты и Иран больше не представляет прямой угрозы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Военно-морские силы США не сопровождали ни один нефтяной танкер через Ормузский пролив, опровергая ранее удаленный пост министра энергетики США Криса Райта. Она также заявила, что военные США «разрабатывают дополнительные варианты» для сохранения открытости пролива, сообщает The Guardian.

Ливитт также сообщила журналистам, что американские военные «добиваются огромных успехов в достижении наших военных целей» и сейчас переходят к «демонтажу инфраструктуры по производству ракет в Иране».

Тем временем администрация Трампа рассматривает возможность отправки спецназа в Иран для обеспечения безопасности его запасов высокообогащенного урана (ВОУ). По словам экспертов, этих запасов достаточно для создания как минимум 10 ядерных боеголовок. Госсекретарь США Марко Рубио заявил Конгрессу, что «людям придется пойти и взять это».

Сообщается, что США попросили Израиль приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Это первый случай, когда США сдерживают своего союзника с начала войны 11 дней назад. Просьба последовала за израильской бомбардировкой объектов по хранению топлива, которая накрыла Тегеран токсичным черным дымом и кислотными дождями, вызвав срочные предупреждения о вреде для здоровья простых иранцев.

Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар и «полностью уничтожили» 10 минных заградителей, предупредив, что последуют новые удары. Центральное командование США добавило, что «ликвидировало» 16 иранских минных заградителей. Ранее американские чиновники сообщили CBS News, что Иран, возможно, готовится к установке морских мин в проливе. По данным CNN, за последние дни было установлено несколько десятков мин.

Начальник полиции Ирана Ахмад-Реза Радан предупредил иранцев в эфире государственного телевидения, что с теми, кто выйдет на улицы «по требованию врага», будут «обращаться как с врагом, а не как с протестующим». Радан заявил, что силы безопасности находятся на улицах «днем и ночью».

Ливанские власти здравоохранения сообщили, что в результате израильских рейдов на южный город Кана в среду погибли пять человек и еще пятеро получили ранения.

Армия обороны Израиля сообщила, что начала «дополнительную волну» ударов по целям в Тегеране. Ранее в тот же день ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявил, что поразил ключевые командные центры иранских вооруженных сил в Тегеране и Тебризе.

Посол Ирана в ООН обвинил США и Израиль в преднамеренных ударах по гражданскому населению. По его словам, в стране поражено почти 10 000 гражданских объектов, включая около 8 000 жилых домов, а число погибших превысило 1 300 человек. Амир Саид Иравани заявил, что удары наносятся по «густонаселенным жилым районам» и «критически важной гражданской инфраструктуре».

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что в общей сложности семи членам женской сборной Ирана по футболу были предоставлены гуманитарные визы. Еще два человека (один игрок и один член команды) обратились за убежищем до того, как остальная часть иранской команды вылетела из Сиднея в Малайзию во вторник вечером.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия отрицает передачу разведданных Ирану о военных активах США на Ближнем Востоке. Это опровержение последовало за сообщениями о том, что Москва якобы предоставляла Тегерану целеуказания, включая данные о местоположении и перемещениях американских кораблей и самолетов в регионе. Вчера во время разговора с президентом русские сказали, что они не делились информацией, — сказал Уиткофф.