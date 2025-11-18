Опубликовано: 18.11.2025 17:07 , Обновлено: 18.11.2025

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления польских властей, что в диверсиях на железной дороге участвовали уроженцы Украины.

Он назвал примечательным тот факт, что к диверсии на железной дороге в Польше вновь оказались причастны граждане Украины.

“На месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался”, — сказал он.

Ранее Польша обвинила двух украинцев в диверсиях на железной дороге. Однако премьер Туск заявил, что те действовали по приказу российских спецслужб. Также он заявил, что они прибыли в Польшу через Беларусь.

В Минске заявления Варшавы пока не комментировали.