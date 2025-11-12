Украинские комики открестились от коррупционного скандала в окружении Зеленского

Опубликовано: 12.11.2025 16:29 , Обновлено: 12.11.2025

Известная в Украине и за ее пределами студия «Квартал 95» опубликовала официальное заявление, в котором дистанцировалась от коррупционного скандала с одним из своих совладельцев. Тимур Миндич, соратник Зеленского, оказался в центре расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о возможных злоупотреблениях в энергетике.

Поводом для заявления стали события вокруг бизнесмена Тимура Миндича, который, согласно данным системы YouControl, является одним из трех соучредителей ООО «Квартал 95» и владеет 50% компании. Другими совладельцами значатся Сергей Шефир (37,5%) и Андрей Яковлев (12,5%).

«Сейчас в публичном пространстве много информации, связанной с одним из совладельцев Студии «Квартал 95», оказавшимся в центре внимания. Хотим отметить, что эти события не имеют отношения к работе Студии, ее контенту или команде», – говорится в сообщении пресс-службы.

В компании подчеркнули, что этот совладелец имеет к ним «только юридическую связь» и не участвует в операционной деятельности: не влияет на производственные процессы, контент или кадровые решения.

««Квартал 95» – это не один человек. Это бренд и большая команда профессионалов, которая более 20 лет создает качественный аудиовизуальный контент», – отметили в Студии.

В заявлении также содержится заверения о том, что компания продолжает работать на территории Украины. Фамилия совладельца в официальном комментарии «Квартала 95» не уточнялась.

Студия «Квартал 95» была основана в 2003 году и начинала как команда КВН из Кривого Рога. Со временем она превратилась в одну из крупнейших медийных компаний Украины, известную своими юмористическими шоу, сериалами и полнометражными фильмами. Именно на этой студии начинал свою карьеру нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.