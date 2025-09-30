Евросоюз пообещал Украине 2 млрд евро на производство боевых дронов

Опубликовано: 30.09.2025 11:20 , Обновлено: 30.09.2025

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине около 2 миллиардов евро на производство беспилотников.

“Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии”, - заявила она.

Фон дер Ляйен не уточнила, откуда поступят деньги. Ранее она предложила создать так называемый “Альянс беспилотников” для Украины, который будет поддержан первоначальным взносом в размере 6 миллиардов евро в виде займов от членов G7.

“Нам нужно более структурное решение для военной поддержки Украины”, - заявила фон дер Ляйен, прежде чем перейти к предложению Еврокомиссии использовать российские арестованные активы для выплаты репараций Киеву.

Но Бельгия по-прежнему выступает против этой идеи, заявив, что это подорвет доверие других стран и инвесторов к банковской системе Евросоюза. В Бельгии хранится значительная часть замороженных активов РФ.

Идея, пояснила фон дер Ляйен, заключается не в “конфискации” активов, а в том, что деньги Украине будут поступать в виде кредитов, выплачиваемых траншами, которые Киев должен будет погасить, “если Россия выплатит репарации”.

“Мы укрепим нашу оборонную промышленность, обеспечив использование части кредита для закупок в Европе и совместно с Европой”, - рассказала о пользе для экономики Евросоюза такого решения глава ЕК.

Тем временем, в России не раз заявляли об ответных мерах, если страны ЕС всё-таки решатся конфисковать активы Центробанка РФ, которые были заморожены на счетах с 2022 года после начала войны в Украине. Там пригрозили забрать собственность европейских компаний в счёт компенсации.

Ранее Telegraf.news писал, что и Украина, и Россия столкнулись с дефицитом бюджета на 2026 год. В обеих странах власти объявили о разных мерах для его покрытия. Президент Украины Зеленский назвал одним из решений - предание войны уже в 2025 году, или многомиллиардную помощь со стороны союзников.

В России же объявили о правлении НДС и росте дефицита бюджета почти в 5 раз.