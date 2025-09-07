🕵️ Неофициально

Опубликовано: 07.09.2025 17:34 , Обновлено: 07.09.2025

Украинский журналист Владимир Бойко, заявил, что всего за 8 месяцев 2025 года из ВСУ сбежали порядка 142 тыс. человек. По данным эксперта, такую цифру получилось получить, изучив все публично доступные открытые дела по статье о об оставлении места службы.

При этом Владимир Бойко утверждает, что реальная цифра может быть даже больше, так как не всегда открываются дела в отношении ушедших из частей военнослужащих.

Тем не менее, цифры дезертирства каждый месяц достаточно высокие. Так, в мае речь идёт почти о 20 тыс. зарегистрированных случаев. Летом же таких дел было открыто порядка 17 тыс. каждый месяц.

“Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии (погибшие, пропавшие без вести и раненые) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, Вооруженные Силы переживают состояние распада”, - сделал вывод Бойко.

“Оказывается, на фронте никто не собирается умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил за границей с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах, сержант ВСУ Шабунин был прикомандирован в НАПК и к киевским генделикам, младший лейтенант НГУ Кипиани нес тяготы службы в музее прессы, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость, а военнообязанный Лещенко развлекался в роли диджея в ночных клубах. И, тем более, нет желающих сложить свои головы за коррумпированный феодальный режим, который превратил защиту Родины в наказание”, - заявил Бойко, которым сам отслужил в ВСУ полденое время, а демобилизовался по возрасту, когда ему исполнилось 60 лет.

В начале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет примерно 880 тыс. человек.

Официально власти Украины не разглашают данные о потерях или оставлении места службы. Проверить точность цифр в условиях войны не представляется возможным.