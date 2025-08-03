Прислушались к Трампу? Страны ОПЕК+ пообещали нарастить добычу нефти

Опубликовано: 03.08.2025 17:39 , Обновлено: 03.08.2025

Страны ОПЕК+ договорились в воскресенье во время онлайн-встречи, что увеличат суточную добычу нефти на 547 000 баррелей, начиная с сентября. По словам одного из делегатов на переговорах, разговор продолжался всего 16 минут.

Решение стало положительным ответом на призывы президента США нарастить добычу нефти. Это позволит вернуться к уровню 2023 года, когда она была добровольно сокращена странами-участницами союза на 2,2 млн баррелей в сутки.

Таким образом страны-члены ОПЕК+ отказались от практики сокращения добычи для поддержания цены на нефть на приемлемом для них уровне.

В последние годы страны ОПЕК+, в которую входят Организация стран— экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившиеся страны, договорились о трех крупных раундах добровольного сокращения добычи на общую сумму около 6 миллионов баррелей в день в попытке стабилизировать и повысить мировые цены на нефть.

Теперь же ОПЕК+, фактически, откликнулся на призывы Дональда Трампа к увеличению поставок сырой нефти на мировой рынок. На самом деле, наращивание добычи началось ещё в апреле, когда суточная добыча выросла на 138 000 баррелей. Последующие месяцы принесли ещё более значительный рост: на 411 000 баррелей в сутки в мае, июне и июле до 548 000 баррелей в августе.

При этом основная причина решения - опасения по поводу возможных перебоев с поставками из России. Основная группа стран, получившая название “Добровольная восьмерка” (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в таких условиях все больше сосредотачивается на восстановлении потерянной доли рынка, а не на ограничении производства.

По словам Джованни Стауново, аналитика UBS, рынок в значительной степени заложил в цены ожидаемый рост добычи, а значит цена на нефть марки Brent останется на уровне около 70 долларов за баррель и после воскресного решения.

Однако аналитики с Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., ожидают, что к концу года цены опустятся до 60 долларов за баррель. А консультант FGE даже считает, что ОПЕК+ придется отказаться от своего недавнего повышения и снова возобновить сокращение добычи.