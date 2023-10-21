100 тыс человек вышли в Лондоне на марш в поддержку Палестины

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Опубликовано: 21.10.2023 22:31 , Обновлено: 21.10.2023

По оценкам полиции Лондона, в субботу к пропалестинской демонстрации в центре города присоединились до 100 000 человек.

“По состоянию на 14:00, по нашим оценкам, численность участников демонстрации достигает 100 000 человек”, - сообщили в полиции.

На фотографии, размещенной столичной полицией в социальных сетях, видны демонстранты, собравшиеся в районе Уайтхолла в Лондоне, где расположен ряд правительственных зданий.

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Некоторые из демонстрантов вели себя агрессивно.

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Скандируя “Свободная Палестина”, держа в руках транспаранты и размахивая палестинскими флагами, протестующие прошли по Лондону, прежде чем собраться на Даунинг-стрит, официальной резиденции и офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

“Как палестинка, которая хотела бы однажды вернуться домой, как палестинка, у которой есть братья и сестры в Газе и семья, я хотела бы, чтобы мы могли сделать больше, но протест - это то, что мы можем сделать в данный момент”, - сказала агентству Рейтер одна женщина, отказавшаяся назвать свое имя.

Многие из скандирований и баннеров содержали резкие антиизраильские лозунги, а один протестующий держал баннер с фотографиями Сунака, президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с надписью “Разыскиваются за военные преступления”.

Перед началом марша лондонская полиция предупредила, что любому, кто проявит поддержку ХАМАСу, запрещенной в Великобритании террористической организации, грозит арест, и любой инцидент, связанный с преступлением на почве ненависти, будет недопустим. Акция протеста выглядела мирной, и никаких немедленных сообщений о каких-либо арестах не поступало.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что в этом месяце количество антисемитских преступлений увеличилось на 1353% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как исламофобские преступления выросли на 140%.

На этой неделе протесты вспыхнули по всему миру, особенно в арабских странах. Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Египте, Иордании, Ливане, Ираке, Йемене и на Западном берегу после вчерашней исламской пятничной молитвы в знак протеста против действий Израиля, который подвергся зверскому нападению боевиков ХАМАСа.