Звёзды тенниса во главе с Соболенко пригрозили бойкотом Ролан Гаррос. Всё из-за призового фонда

Опубликовано: 06.05.2026 07:58 , Обновлено: 06.05.2026

Мировые звёзды тенниса, во главе с уроженкой Беларуси Ариной Соболенко, пригрозили бойкотировать открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос". Камнем преткновения стали деньги - размеры призового фонда. Но это лишь часть проблемы.

Нынешний турнир “Ролан Гаррос” может стать непохожим ни на один другой. И не из-за событий на кортах, который отошли на второй план, а из-за открытой войны между теннисистами и организаторами турнира.

[inf]“Ролан Гаррос” - открытый чемпионат Франции по теннису, является одним из четырёх турниров Большого шлема. Проводится в Париже на кортах местного теннисного комплекса Roland Garros. В этом году намечен на 18 мая - 7 июня 2026 года.[/inf]

В преддверии старта турнира группа из 20 лучших теннисистов и теннисисток мира, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Карлоса Алькараса и первую ракету по версии WTA Арину Соболенко, выступила с открытым заявлением к организаторам “Ролан Гаррос”. Спортсмены выразили своё “разочарование” долей призовых Открытого чемпионата Франции.

Ещё в прошлом году спортсмены потребовали “справедливой” доли доходов организаторов теннисных турниров - увеличения своей доли до 22%. Организаторы Ролан Гаррос в прошлом месяце с гордостью объявили об увеличении общего призового фонда турнира на 9,5% - до 61,7 млн ​​евро (в частности, победители в одиночном разряде получат по 2,8 млн евро каждый).

Однако, судя по публичной реакции некоторых теннисистов, не все подписавшие открытое письмо остались довольны этим шагом: даже с учетом объявленного увеличения, доля игроков в общем доходе турнира останется ниже 15%, что далеко от требуемых спортсменами 22%.

Бойкота не избежать?

Свою непримиримую позицию, в частности, уже высказала белоруска Ариной Соболенко. На недавней пресс-конференции перед турниром в Риме она фактически пригрозила организаторам “Ролан Гаррос” радикальными мерами.

“Это мы создаем шоу. Без нас не было бы турниров, без нас не было бы развлечений. Я считаю, что мы заслуживаем лучшей компенсации”, — категорично заявила спортсменка, предупредив о возможном бойкоте турнира.

По словам Соболенко, бойкот остаётся единственным способом для спортсменов защитить свои права.

“Если будет бойкот, я думаю, мы, игроки, сможем объединиться, потому что некоторые аспекты турниров Большого шлема действительно несправедливы по отношению к нам”, - пояснила она.

Впрочем, её польская коллега по корту Ига Свёнтек не была столь категорична. Решение организаторов “Ролан Гаррос” увеличить призовой фонд на 9,5% она назвала “справедливой долей” и расценила как победу спортсменов, хоть и признала, что в процентном соотношении это “не совсем то, чего мы хотели”. Однако бойкот турнира она назвала “немного экстремальной” мерой.

Между тем, как отметило польское издание Onet.pl, официальная статистика Открытого чемпионата США по теннису подтверждает наличие “рыночной дисфункции” в доле призовых для спортсменов в общем объёме доходов организаторов крупных турниров.

Так, в 2024 году организаторы турнира в Нью-Йорке заработали 12,8 миллиона долларов исключительно на продаже одного-единственного напитка — коктейля Honey Deuce, цена которого составляла 23 доллара, согласно статье France24. Сумма, полученная только от продажи алкоголя, превысила суммарный призовой фонд, выплаченный победителям обоих одиночных турниров.

Большой теннис vs зоопарк

Однако борьба за миллионы — лишь один фронт в этом конфликте. Параллельно разворачивается не менее ожесточенная битва за право на неприкосновенность частной жизни. В погоне за коммерциализацией и созданием продукта, больше напоминающего реалити-шоу, чем спортивные соревнования, телеканалы, ведущие трансляции матчей, начали устанавливать камеры в местах, которые когда-то считались личным пространством теннисистов.

Катализатором бунта стала Коко Гауфф и её печально известный инцидент во время Открытого чемпионата Австралии, когда она в порыве гнева разбила ракетку в зоне для игроков. Американка решила публично разоблачить методы работы телеканалов, признавшись, что ей приходилось просить операторов выключить камеры, пока она молилась. Гнев достиг апогея, когда Гауфф рассказала, что операторы приближали изображение на экранах смартфонов игроков в коридорах, чтобы читать их личные сообщения.

Другие знаменитости немедленно встали на сторону американской коллеги. В частности, польская теннисистка Ига Свёнтек сравнила теннисистов с “животными из зоопарка”, за которыми можно без малейшего стеснения наблюдать. В подобном же ключе высказался Новак Джокович.

Однако парадокс всей ситуации заключается в том, что требование запретить камеры в коридорах может стать идеальным аргументом для организаторов турнира против повышения призового фонда. Организаторы могут утверждать, что меньший доступ к закулисной «сцене» означает меньшую прибыль и, следовательно, нехватку средств для удовлетворения финансовых требований игроков.

Финансовые трудности и отсутствие личной жизни — это взрывоопасное сочетание, к которому теннисные организации добавили еще один важный фактор: плотный график. Турнирная машина WTA заставляет игроков постоянно путешествовать. За последнее время это не раз приводило к тому, что звёзды мирового тенниса попросту снимались с крупных турниров - теряя очки рейтинга, но не желая жертвовать ради них своим здоровьем и полностью отказываясь от личной жизни.

Так, всего через неделю после изнурительного финала в Мельбурне начался турнир в Дохе, за которым сразу же последовало еще одно соревнование за тысячу километров в Дубае. Среди 24 игроков, кто снялся с соревнований или отказался играть на кортах Дубая, были Ига Свентек и Арина Соболенко. Это решение взбесило Салаха Тахлака, главу турнира в Дубае. Он назвал причины отказа от участия «странными» и потребовал драконовских санкций для теннисисток, включая снятие рейтинговых очков за проблемы со здоровьем.

Однако теннисисты чётко продемонстрировали, что больше не готовы мириться с непомерными комиссионными, вторжением в их частную жизнь или ущербом для здоровья по умолчанию. Приближающийся “Ролан Гаррос” может стать тем местом, где наконец-то найдет выход накопившееся за месяцы разочарование спортсменов.