XXV Зимние Олимпийские игры открыли в Милане

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Опубликовано: 07.02.2026 11:28 , Обновлено: 07.02.2026

В итальянском Милане прошла церемония открытия Зимних Олимпийских игр–2026. Однако белорусские спортсмены (как и российские) не участвовали в традиционном параде, прошедшем в этот раз сразу в трёх местах: Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Также пока неизвестно, разрешат ли спортсменам, выступающим в нейтральном статусе, поучаствовать в церемонии закрытия Олимпиады. МОК (Международный олимпийский комитет) пообещал принять решение в течение Игр.

Всего 7 спортсменов из Беларуси были допущены к соревнованиям под эгидой МОК в Италии, однако только в качестве нейтральных спортсменов. Это значит, им запрещено нести государственный флаг и другие символы, а также не будет исполняться государственный гимн Беларуси в случае, если они поднимутся на пьедестал.

Среди спортсменов из Беларуси на Олимпиаде присутствуют:

лыжница Анна Королева,

конькобежка Марина Зуева,

горнолыжница Мария Шканова,

фигуристка Виктория Сафонова,

фристайлистки Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова

Церемония началась с выступления танцоров театра Ла Скала, изображавших миф о Купидоне и Психее. Следующая часть церемонии была посвящена итальянской опере — её символизировали артисты с гигантскими головами композиторов Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоаккино Россини, а также женщина-дирижёр в костюме, вдохновлённом классикой итальянского кино.

Американская певица Мэрайя Кэри исполнила итальянский хит 1968 года Nel blu dipinto di blu (Volare), а затем свою песню Nothing Is Impossible.

































В представлении нашлось место для номера в честь итальянского дизайнера Джорджо Армани, который умер в сентябре прошлого года. По сцене прошли модели в костюмах модного дома в цветах итальянского флага. Затем последовал традиционный парад спортсменов.

Сразу 2900 атлетов из 94 стран примут участие в соревнованиях. Они разыграют 116 комплектов наград в 16 видах спорта.Самой многочисленной на этих Играх стала сборная США, в которую вошли 232 спортсмена. Когда на экранах появился вице-президент Джей Ди Вэнс со своей женой Ушей, публика начала свистеть и улюлюкать.

Оперный певец Андреа Бочелли исполнил арию Пуччини Nessun Dorma.

Чаш Олимпийского огня в этом году две — одна находится в центре Милана внутри Арки Мира, вторую установили в Кортина-д’Ампеццо. Они изготовлены по мотивам рисунков Леонардо да Винчи.