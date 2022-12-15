Во Франции во время беспорядков после полуфинала ЧМ-2022 погиб подросток

Опубликовано: 15.12.2022 11:45 , Обновлено: 15.12.2022

Во французском городе Монпелье во время массовых беспорядков после полуфинала между Францией и Марокко на ЧМ-2022 погиб 14-летний подросток. Об этом сообщило Francebleu.

По информации издания, вместе со своими сверстниками он пытался сорвать французский флаг с машины. Водитель в панике нажал на газ, сбил подростка и скрылся.

Мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Он скончался от полученных травм.

Отметим, что в ночь на 15 декабря во Франции начались массовые беспорядки. Французские болельщики вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу, но в некоторых районах они также столкнулись с марокканцами.

Были слышны крики, когда группы мужчин бросали друг в друга фейерверки и сигнальные ракеты, прежде чем полиция применила слезоточивый газ.