В Жлобине открыли ледовую арену, которую строили 9 лет

Опубликовано: 07.11.2022 19:13 , Обновлено: 07.11.2022

В Жлобине Гомельской области тордественно открыли ледовую арену на 500 мест зрителей.

Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси, строительство второй арены в городе началось еще в 2013 году. Но затянулось из-за дефицита финансирования и на некоторое время было заморожено. Стройка была возобновлена в 2021 году.

Новая ледовая площадка станет главной тренировочной базой для занятий юных. хоккеистов.

“Сегодня «Металлург» гремит в отечественном хоккее. В основной команде большое число выпускников своей школы. Введение в строй новой арены будет способствовать привлечению большего количества наших маленьких спортсменов в хоккей. Думаю, в ближайшее время мы увидим их в отечественных командах, не только в «Металлурге», – заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

По его словам, это “подарок” для жителей Жлобина. Но не уточнил от кого.