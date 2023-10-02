В США белорусского хоккеиста арестовали прямо во время матча. За что?

Опубликовано: 02.10.2023 16:07 , Обновлено: 02.10.2023

Сотрудники американской полиции в воскресенье, 1 октября, задержали белорусского хоккеиста Егора Романова, выступавшего за команду New Hampshire Mountain Kings, прямо во время матча американской юниорской лиги NAHL. Задержание спортсмена провели во время первого перерыва.

Как сообщило американское издание The Tribune-Democrat, Егора Романова арестовала полиция города Джонстаун в связи с непогашенным ордером на арест. Ордер выдала полиция другого города - Нью-Кенсингтон - ещё два года назад.

Тогда 20-летний уроженец Беларуси выступал за питтсбургский клуб Esmark Stars. Его обвинили в “нападении на автомобиль при отягчающих обстоятельствах”. Другие подробности инцидента полиция не сообщила.

[info_b]NAHL - Североамериканская хоккейная лига - вторая по силе юношеская хоккейная лига США. В нынешнем сезоне Егор Романов провёл 4 игры в NAHL, заработав 2 штрафных минуты .[/info_b]