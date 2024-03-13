В сети завирусились видео с соревнований по "битью пощечин". Как это выгядит?

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Опубликовано: 13.03.2024 18:14 , Обновлено: 13.03.2024

Видеоролики с американских соревнований по "ударам пощечинами" набирают миллионы просмотров в соцсетях. Посмотрите как это выглядит.

Соревнования по “ударам пощечинами” были основаны совсем недавно, в 2022 году. Этот вид спорта получил название Power Slap League, его одобрила атлетическая комиссия штата Невада.

Ролики с соревнований по пощечинам стали очень популярны в Америке. Они набирают миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев.

Учредителями такого необычного вида спорта стали бывший владелец UFC Лоренцо Фертитта, продюсер UFC Крейг Пилиджян, а также операционный директор UFC Лоуренс Эпштейн.