В одном из кинотеатров Минска решили показывать трансляции хоккейных матчей. Почем билеты и будет ли пиво?

Опубликовано: 10.12.2025 17:14 , Обновлено: 10.12.2025

В кинотеатре «Москва» в Минске начнут показывать прямые трансляции матчей хоккейного клуба «Динамо-Минск». Показы стартуют 16 декабря, сообщил генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Игорь Кузнецов.

Кинотеатр расположен на проспекте Победителей по дороге на «Минск-Арену» и недавно открылся после ремонта. «Трансляции будут проходить в большом зале с комфортными креслами», — рассказал чиновник.

Первым в расписании на 16 декабря значится матч «Локомотив» — «Динамо-Минск». Билеты продаются по 15 рублей за любое место, трансляция будет в формате 2D.

Информации о продаже пива во время трансляций пока нет.

Помимо хоккея, в кинотеатре «Москва» продолжают показывать традиционные фильмы и мультфильмы, в основном российского производства. В афише, например, значатся «Снеговик», «Ёлки 12» и «Три богатыря».