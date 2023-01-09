В "Манчестер Юнайтед" решили ввести "правило Роналду"

Опубликовано: 09.01.2023 14:42 , Обновлено: 09.01.2023

Британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" собирается ввести "правило Роналду", которое может привести к нескольким увольнениям. Оно касается зарплат футболистов.

Сообщается, что “Манчестер Юнайтед” ввел ограничение заработной платы в размере 200 000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы игроки не могли зарабатывать “значительно больше”, чем их товарищи по команде. Решение было принято после того, как Криштиану Роналду, который зарабатывал 500 000 фунтов стерлингов в неделю, расторг свой контракт с клубом после того, как вызвал споры за кулисами клуба и в глазах общественности.

В прошлом сезоне “Юнайтед” был раздробленной командой, и их выступления свидетельствовали об этом. Сообщения о смене места жительства, ссорах и несчастьях появлялись еженедельно.

С момента своего прихода на “Олд Траффорд дагаут” Тен Хаг предпринял шаги по созданию единой команды, уважающей друг друга и клубную иерархию. По данным Daily Mail, голландец вместе с исполнительным директором Ричардом Арнольдом решили сделать следующий шаг, чтобы избежать “культуры зависти в раздевалке”, введя ограничение заработной платы.