В клуб-чемпион Беларуси по футболу "Шахтер" пришли силовики

Опубликовано: 30.01.2023 18:44 , Обновлено: 30.01.2023

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что совместно с ГУБОПиК возбудили уголовное дело против сотрудников клуба "Шахтер".

Там утверждают, что обнаружили “факт” оказания влияния на результат матча Чемпионата Беларуси по футболу. “В отношении представителя футбольного клуба «Шахтер» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса Беларуси”, - уточнил в СК.

Там также рассказали, что продолжают следствие, чтобы установить обстоятельства “преступления”. В соцсетях появилась информация, что в помещения клуба и вовсе пришли с обыски силовики с оружием. Однако в сообщении СК об этом ни слова.

Напомним, что в прошлом сезоне “Шахтер” стал чемпионом Беларуси. В руководстве клуба пока не комментировали обыски и следственные действия.