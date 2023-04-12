В Гродно чиновники сыграли в баскетбол. Вот как это было

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Опубликовано: 12.04.2023 20:44 , Обновлено: 12.04.2023

Власти Гродненской области начали 12 апреля спартакиаду. В ней приняли участие председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

“В программу спартакиады-2023 включены Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс, баскетбол 3х3, стрельба пулевая, боулинг, бильярд, настольный теннис, волейбол, плавание, дартс, рыболовный спорт”, - сообщили список запланированных спортивных развлечений в пресс-службе облисполкома.

В первый же день команда Караника одержала победу в баскетбольном турнире, победив представителей комитета государственного имущества со счетом 8:4 и представителей главного управления юстиции со счетом 8:6. Вот как это было (фото опубликованы пресс-службой исполкома Гродненской области):