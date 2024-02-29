"В Европе к этому привыкли" — Роналду пригрозили дисквалификацией за один жест на матче в Саудовской Аравии

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Опубликовано: 29.02.2024 11:02 , Обновлено: 29.02.2024

Во время матча нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду удивил болельщиков неприличным жестом. Случай произошёл 25 февраля, когда после победы над "Аль-Шабабом" фанаты начали скандировать: "Месси! Месси!" Секунду спустя знаменитый спортсмен присел и помахал рукой у паха, глядя на трибуны.

Спустя несколько дней футболист попытался оправдаться, сказав, что “в этом нет ничего постыдного, ведь жест символизирует силу и победу”.

Позже Роналду добавил, что “в Европе мы к этому привыкли”, передало агенство “Sputnik”. За подобный жест португальца могут дисквалифицировать на два матча.

В дисциплинарном комитете Федерации футбола Саудовской Аравии жест Роналду посчитали оскорбительным.

К слову, спортсмен не в первый раз замечен в подобных выходках. В прошлом году его хотели выдворить из страны за аналогичный поступок после выкриков “Месси! Месси!” Также во время матча футболист набросился на соперника и пытался его задушить. А в августе 2023-го игроку грозила дисквалификация за то, что он перекрестился после забитого гола. В Саудовской Аравии любые жесты, связанные с религией, запрещены.

Ранее “Телеграф” показывал, как выглядят многочисленные дома Криштиану Роналду.

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