В центре Минска на несколько дней обустроили «пляж». Зачем?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.08.2025 14:13 , Обновлено: 25.08.2025

В центре Минска, на проспекте Победителей, развернулись работы по созданию временной спортивной площадки. На видео, появившихся в соцсетях, видно, как на асфальт выгружают тонны песка, формируя пляж.

Причиной таких работ стал турнир по пляжному волейболу «Кубок Победы», который пройдёт в столице с 3 по 6 сентября. В нём должны принять участие команды из Беларуси и России, а также кубинский дуэт Нослен Диас и Хорхе Алайо (дошли до 1/8 финала Олимпиады-2024 в Париже).

Всего на турнир заявлено 12 мужских и 12 женских команд, утверждают организаторы.

Призовой фонд соревнований, как сообщила Белорусская федерация волейбола, составил 6 млн рублей . Судя по регламенту турнира, который журналисты Telegraf.news нашли на сайте Всероссийской федерации волейбола, речь идёт о российских рублях.

Кроме спортивных матчей, организаторы пообещали для болельщиков «шоу-программу» и различные активности.

3 и 4 сентября вход на игры бесплатный. 5 и 6 сентября — платные дни: 15 рублей для всех и 10 рублей для льготников.