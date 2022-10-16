В Борисове на матче БАТЭ - Динамо Брест судья упал на поле без сознания

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Опубликовано: 16.10.2022 11:05 , Обновлено: 13.11.2024

На "Борисов-Арене" 15 октября во время матча местного БАТЭ и Динамо Брест главной арбитр встречи внезапно упал на поле в судорогах и без сознания.

Это произошло на 12-й минуте матча. 42-летний Дмитрий Доля, бывший футболист из Гродно, вдруг упал. К арбитру подбежали футболистов, позвали медиков.

В итоге судью отвезли в местную больницу, где он пришел в себя. А матч продолжился с резервным судьей через 10 минут после неожиданной остановки.

“Арбитр пришел в себя, находится в больнице в Борисове, чувствует себя нормально — никаких серьезных последствий для здоровья не выявлено”, - сообщили в пресс-службе БАТЭ.