В Борисове на матче БАТЭ - Динамо Брест судья упал на поле без сознания
🎥 Видео
На "Борисов-Арене" 15 октября во время матча местного БАТЭ и Динамо Брест главной арбитр встречи внезапно упал на поле в судорогах и без сознания.
Это произошло на 12-й минуте матча. 42-летний Дмитрий Доля, бывший футболист из Гродно, вдруг упал. К арбитру подбежали футболистов, позвали медиков.
В итоге судью отвезли в местную больницу, где он пришел в себя. А матч продолжился с резервным судьей через 10 минут после неожиданной остановки.
“Арбитр пришел в себя, находится в больнице в Борисове, чувствует себя нормально — никаких серьезных последствий для здоровья не выявлено”, - сообщили в пресс-службе БАТЭ.