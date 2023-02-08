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В Беларуси «урезали» высшую футбольную лигу

В Беларуси «урезали» высшую футбольную лигу
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Белорусская федерация футбола (АБФФ) выдала лицензии на участие в Высшей лиге чемпионата Беларуси только 11 клубам. Хотя должно быть 16 команд.

Комитет по клубному лицензированию АБФФ выдал лицензии следующим ФК:

  1. БАТЭ;
  2. Гомел;
  3. Динамо-Брест;
  4. Динамо-Минск;
  5. Ислочь;
  6. Минск;
  7. Неман;
  8. РЦОР по футболу БГУ (команда «Энергетик-БГУ);
  9. Славия-Мозырь;
  10. Торпедо-БЕЛАЗ;
  11. Шахтёр.

Еще четырем клубам (Белшине, Нафтану, Слуцку и Сморгони) комитет АБФФ отказал. Причиной там назвали нарушения финансового, кадрового или спортивного критериев.

Хотя они подали ходатайствами о предоставлении исключений по выполнению отдельных критериев. Все должно решиться 16 февраля.

Еще одно место в Высшей лиге осталось свободным после недопуска к лицензированию ФК «Макслайн» (Рогачев). Команда победила в Первой лиге, чем выбила выход в Высшую. Однако в  АБФФ заявили, что участником высшей лиги может быть только футбольный клуб, который является членом БФФ не менее 2-х лет подряд. А «Макслайн» вступил в члены АБФФ в марте 2022 года.

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