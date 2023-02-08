В Беларуси «урезали» высшую футбольную лигу
Белорусская федерация футбола (АБФФ) выдала лицензии на участие в Высшей лиге чемпионата Беларуси только 11 клубам. Хотя должно быть 16 команд.
Комитет по клубному лицензированию АБФФ выдал лицензии следующим ФК:
- БАТЭ;
- Гомел;
- Динамо-Брест;
- Динамо-Минск;
- Ислочь;
- Минск;
- Неман;
- РЦОР по футболу БГУ (команда «Энергетик-БГУ);
- Славия-Мозырь;
- Торпедо-БЕЛАЗ;
- Шахтёр.
Еще четырем клубам (Белшине, Нафтану, Слуцку и Сморгони) комитет АБФФ отказал. Причиной там назвали нарушения финансового, кадрового или спортивного критериев.
Хотя они подали ходатайствами о предоставлении исключений по выполнению отдельных критериев. Все должно решиться 16 февраля.
Еще одно место в Высшей лиге осталось свободным после недопуска к лицензированию ФК «Макслайн» (Рогачев). Команда победила в Первой лиге, чем выбила выход в Высшую. Однако в АБФФ заявили, что участником высшей лиги может быть только футбольный клуб, который является членом БФФ не менее 2-х лет подряд. А «Макслайн» вступил в члены АБФФ в марте 2022 года.