В Беларуси «урезали» высшую футбольную лигу

Опубликовано: 08.02.2023 16:52 , Обновлено: 08.02.2023

Белорусская федерация футбола (АБФФ) выдала лицензии на участие в Высшей лиге чемпионата Беларуси только 11 клубам. Хотя должно быть 16 команд.

Комитет по клубному лицензированию АБФФ выдал лицензии следующим ФК:

БАТЭ; Гомел; Динамо-Брест; Динамо-Минск; Ислочь; Минск; Неман; РЦОР по футболу БГУ (команда «Энергетик-БГУ); Славия-Мозырь; Торпедо-БЕЛАЗ; Шахтёр.

Еще четырем клубам (Белшине, Нафтану, Слуцку и Сморгони) комитет АБФФ отказал. Причиной там назвали нарушения финансового, кадрового или спортивного критериев.

Хотя они подали ходатайствами о предоставлении исключений по выполнению отдельных критериев. Все должно решиться 16 февраля.

Еще одно место в Высшей лиге осталось свободным после недопуска к лицензированию ФК «Макслайн» (Рогачев). Команда победила в Первой лиге, чем выбила выход в Высшую. Однако в АБФФ заявили, что участником высшей лиги может быть только футбольный клуб, который является членом БФФ не менее 2-х лет подряд. А «Макслайн» вступил в члены АБФФ в марте 2022 года.