В Беларуси разблокировали сайт газеты "Прессбол"

Опубликовано: 23.10.2023 19:36 , Обновлено: 23.10.2023

23 октября в Беларуси снова стал доступен сайт газеты "Прессбол". Он был недоступен четыре месяца.

Известно, что 6 октября единственным собственником газеты и сайта стала Ассоциация “Белорусская федерация футбола”.

Сайт pressball.by появился в интернете 1 апреля 2002 года как имиджевое приложение к газете, которая издавалась с 1991 года. В июне 2023 года Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту «Прессбола». Причин там не назвали, но сообщили, что сделали это “по итогам мониторинга на предмет соблюдения национального законодательства о СМИ”.