В Аргентине начался суд над медиками Диего Марадоны. Их обвинили в непредумышленном убийстве легенды футбола

Опубликовано: 11.03.2025 19:39 , Обновлено: 11.03.2025

В Аргентине начался судебный процесс над восемью медицинскими работниками, входившими в команду, отвечавшую за здоровье Диего Марадоны. Их обвинили в преступной халатности, повлёкшей смерть легендарного футболиста 25 ноября 2020 года.

Марадона скончался в возрасте 60 лет, через несколько дней после операции на головном мозге по удалению тромба.

Обвинение посчитало, что действия медиков были «неуместными, некачественными и безрассудными», что и привело к смерти пациента. В случае признания виновными им грозит тюремное заключение на срок от 8 до 25 лет. Процесс в отношении семерых из них стартовал 11 марта, а дело одной медсестры будет рассматриваться судом присяжных позже.

Напомним, смерть одного из величайших футболистов в истории вызвала волну скорби и гнева в Аргентине и по всему миру. Родственники и фанаты Марадоны стали искать виновных в его кончине.

В чём суть судебного процесса?

В ходе четырёхмесячного процесса, который пройдёт в пригороде Буэнос-Айреса Сан-Исидро, должны выступить более 100 свидетелей, включая врачей и членов семьи Марадоны.

Апелляционный суд, состоящий из трёх судей, выслушает аргументы обвинения. Прокуратура собрала более 120 000 сообщений и аудиозаписей из частных бесед между лицами, ответственными за здоровье Марадоны, в том числе его неврологом, психиатром и медсёстрами.

Что говорят обвиняемые?

Все медицинские работники отвергли обвинения в халатности и ненадлежащем лечении, а также заявили о своей невиновности. Они характеризовали Марадону как сложного пациента, который сопротивлялся лечению. Известно, что на протяжении десятилетий футболист боролся с кокаиновой и алкогольной зависимостью.

Кто выдвинул обвинения?

Обвинения в том, что халатность медицинской команды привела к смерти Марадоны, выдвинуты тремя его детьми. Их адвокаты заявили, что просочившиеся в прессу аудио- и текстовые сообщения свидетельствуют, что Марадоне угрожала непосредственная опасность, а стратегия медицинской команды заключалась в том, чтобы не допустить вмешательства его семьи. Обвинения выдвинули в 2021 году после того, как прокуратура назначила медицинскую комиссию для расследования смерти Марадоны, и та пришла к выводу о «неуместных, некачественных и безрассудных» действиях медперсонала.

Каков вероятный исход суда?

Вскрытие показало, что Марадона умер от естественных причин — сердечного приступа. Юристы отмечали, что остаётся вероятность того, что суд не сможет установить вину и большинство обвиняемых могут быть оправданы. Адвокат обвиняемого психиатра, к примеру, заявил, что он настроен оптимистично, поскольку его клиент отвечал за психическое, а не физическое здоровье Марадоны.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Диего Марадона в 2018 стал председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест».

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