Умер трехкратный олимпийский чемпион, белорусский борец Александр Медведь

Опубликовано: 02.09.2024 10:33 , Обновлено: 02.09.2024

Трехкратный олимпийский чемпион, лучший белорусский спортсмен XX века, борец вольного стиля Александр Медведь ушел из жизни. Об этом 2 сентября сообщили в Белорусской федерации борьбы. Ему было 85 лет.

“Нет слов чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда… Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича”, — сказано в посту федерации в Telegram.

Александр Васильевич Медведь — белорусский спортсмен, борец вольного стиля, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1963), автор двух книг по борьбе.

В 2001 году его признали лучшим спортсменом Беларуси XX века. В 2005 году — лучшим борцом вольного стиля в истории спорта.