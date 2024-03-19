Умер российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Опубликовано: 19.03.2024 19:20 , Обновлено: 19.03.2024

Во вторник 19 марта скончался российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. Эту информацию подтвердила пресс-служба любительского футбольного клуба "Эгриси", владельцем которого он являлся.

“Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами”, — сказано в сообщении. Ему было 52 года.

О причинах его смерти официально неизвестно. По словам спортивного журналиста Ивана Карпова, у комментатора произошло «что-то с сердцем».

По данным Baza, 19 марта Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве. Предварительной причиной смерти в СМИ называют тромбоэмболию легочной артерии.

Зимой 2024 года сам Уткин заявлял, что его здоровье “оставляет желать лучшего”.

“Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — заявил он тогда.

Василий Уткин — российский спортивный журналист и телекомментатор, теле- и радиоведущий, блогер, шоумен.

Получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс» и спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб», которую до последних дней жизни выпускал на собственном YouTube-канале Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах. Бывший совладелец портала sports.ru.