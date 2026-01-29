Украинский вратарь забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

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Опубликовано: 29.01.2026 08:09 , Обновлено: 29.01.2026

В среду «Реал Мадрид» неожиданно вылетел из плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ). «Бенфика» под управлением бывшего тренера «Реала» Моуринью прошла дальше благодаря голу, забитому украинским вратарём на последних секундах.

Несмотря на то что «Бенфика» вела в счёте 3:2 за несколько секунд до конца добавленного времени, она выбывала из турнира из-за разницы набранных очков. Но Трубин забил решающий гол со штрафного, обеспечив своей команде выход в плей-офф по разнице голов.

«Мадрид» же начал игру на третьем месте в турнирной таблице из 36 команд и, несмотря на два гола Килиана Мбаппе, уступил «Бенфике» со счётом 4:2, опустившись на девятое место.

На 90+8-й минуте после навеса со штрафного от Аурснеса Трубин, прибежавший в штрафную соперника, ловко выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку — 4:2. К тому времени «Мадрид» играл вдевятером. Красные карточки были показаны за несколько минут до этого Раулю Асенсио и Родриго.

«Эта победа историческая и важная», — сказал Моуринью, добавив о своём вратаре: «Мы знали, что он на это способен. Нужно было точно забить, но это потрясающий гол для него».

Сам Трубин признался, что гол стал «сумасшедшим моментом». «Я не привык забивать. Мне 24 года, и это первый раз», — признался украинский футболист.