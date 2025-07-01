"Тысяч на пять" - Глеб призвал строить в Беларуси современные футбольные "стадиончики"

Опубликовано: 01.07.2025 21:49 , Обновлено: 01.07.2025

Бывший футболист белорусской сборной, а также "Арсенала" (Англия) и испанской "Барселоны" Александр Глеб призвал строить по всей Беларуси уютные "стадиончики".

“Хочется, чтобы в стране строились стадиончики современные, пусть небольшие. Я считаю — вместимости тысяч на пять достаточно . Чтобы они были закрытые, чисто футбольные”, - сказал футболист.

“На таких аренах достаточно атмосферно и для футболистов очень здорово, когда чаша закрытая. Энергетика от болельщиков лучше передаётся. Также как и болельщикам от футболистов. Но, пока имеем то, что имеем. Есть к чему стремиться”, - заявил он в интервью для телепередачи “Спорт-Кадр”.

Ранее Telegraf.news писал, что в субботу, 7 июня, в Минске торжественно открыли новый Национальный футбольный стадион, построенный в рамках гуманитарного белорусско-китайского сотрудничества.

По информации Администрации главы государства, в день открытия за символическим матчем молодежных сборных Беларуси и Китая на трибунах наблюдали 33 тыс. зрителей. В соцсетях появились видео первой фанатской волны на новом стадионе.

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