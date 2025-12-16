Тренера российского "Зенита" заставили оставить ботинки в аэропорту Мюнхена - "Дальше как в тумане"

Опубликовано: 16.12.2025 13:55 , Обновлено: 16.12.2025

Главного тренера российского футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака задержали в аэропорту немецкого Мюнхена. Подробности и причины задержания рассказала в своих соцсетях супруга тренера Анна Семак.

По словам жены российского футболиста, занимающего кресло главного тренера питерского “Зенита” с 2018 года, в Европу они летали решать “медицинские вопросы”. Однако без шоппинга не обошлось. Как призналась сама Анна Семак, она “приобрела всё, на что настроилась”, по заранее намеченному списку, но “не приняла во внимание новые реалии”, за что и поплатилась на погранконтроле.

Напомним, согласно действующим европейским санкциям, в Россию запрещается ввозить товары стоимостью свыше 300 евро за единицу, в том числе для личного пользования. Покупки супруги российского футбольного тренера на рождественской ярмарке в Мюнхене и стали причиной разбирательства при попытке оформить tax free в аэропорту.

“Приняли нас радостно, улыбались, понимающе кивали, разворачивая конверты. Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы», уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены. Дальше как в тумане…Полиция, допрос, слово «crime », подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности…” - описала во всех красках произошедшее Анна Семак в своём Telegram-канале.

По её словам, закончилось разбирательство “внушительным штрафом”, опозданием на самолёт и вынужденной доплатой за билеты на следующий рейс. Покупки, не прошедшие контроль полиции, пришлось оставить в Германии. Пара лишилась новеньких ботинок, очков и платка - всё это они передали своему товарищу, проживающему в Германии и приехавшему на выручку к друзьям в аэропорт.