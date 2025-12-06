Опубликовано: 06.12.2025 07:15 , Обновлено: 06.12.2025

Дональд Трамп стал первым лауреатом только учрежденной премии мира ФИФА. Президент США получил награду на жеребьевке чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне.

Джанни Инфантино, президент ФИФА и один из ближайших спортивных союзников Трампа, вручил награду на сцене Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в пятницу.

“Это ваша награда, это ваша премия мира, - сказал Инфантино после того, как Трамп поднялся на сцену, чтобы принять награду, медаль и сертификат. - У нас также есть для вас красивая медаль, которую вы можете носить везде, куда захотите”.

Принцип отбора кандилатов на премию мира от футбольной ассоциации не совсем ясны. В самой ФИФА утверждают, что премия присуждается “людям, которые помогают объединять людей в условиях мира благодаря непоколебимой приверженности делу и особым действиям”.

Однако оуководящий орган ФИФА не раскрыл подробностей процесса отбора. Британское издание The Guardian утверждает, что комитет ФИФА по социальной ответственности, возглавляемый скандальным магнатом из Мьянмы Зау-Зау, деле будет разработать регламент награды.

Принимая номинацию, Трамп назвал ее “одной из величайших наград в своей жизни”, а затем заявил, что “спас миллионы и миллионы жизней – примером может служить Конго, где погибло более 10 миллионов человек, и очень быстро число жертв может увеличиться еще на 10 миллионов”.