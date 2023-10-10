«Технически не удалось» - УЕФА отменил решение о допуске к играм юношеских сборных России

Опубликовано: 10.10.2023 14:45 , Обновлено: 10.10.2023

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от своих планов допустить к участию в международных соревнованиях российские юношеские сборные. Об этом рассказал британский спортивный обозреватель Роб Харрис.

По словам журналиста Sky New, причиной, вынудившей Исполнительный комитет УЕФА поменять своё решение, стала “негативная реакция” на объявленные ранее планы вернуть российские команды U17 (до 17 лет) в отборочные матчи на Чемпионат Европы 2024 года.

“В УЕФА заявили, что “технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось"", - пояснил Роб Харрис.

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Напомним, решение о допуске к соревнованиям под своей эгидой российских молодёжных сборных, в которых выступают футболисты до 17 лет, УЕФА озвучил 26 сентября. Планировалось, что российским командам разрешат проводить матчи на нейтральной территории и без использования национальных флага и гимна.

Тем не менее, даже на таких условиях играть с россиянами отказались команды из Украины, Англии, Польши, Латвии, Швеции, Дании, Норвегии и Литвы, которые настаивали на том, чтобы и в отношении молодёжных сборных действовали те же санкции, которые были введены Союзом для взрослых команд.

В России нынешнее решение УЕФА уже поспешили осудить, обвинив Союз в двойных стандартах. Так, бывший президент московских “Локомотива” и “Торпедо” Илья Геркус задался вопросом, стоит ли ждать аналогичного ограничительного решения в отношении команд из Израиля из-за разгоревшегося там на днях военно-политического конфликта.

“Ждём, когда ФИФА и УЕФА приостановят участие израильских команд в своих турнирах “до окончания боевых действий”?” — написал Геркус у себя в телеграм-канале.

Отметим, что из-за военных действий в Израиле и Секторе Газа УЕФА решил перенести квалификационные матчи чемпионата Европы‑2024 группы I (в ней играет и белорусская сборная по футболу). Пока отложили все матчи, запланированные на ближайшие несколько недель. Новые даты УЕФА пообещал утвердить “в установленном порядке”.