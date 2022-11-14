Талисманом Олимпийских игр в Париже выбрали шляпу с глазами

Опубликовано: 14.11.2022 19:20 , Обновлено: 14.11.2022

Талисманом летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году будет шляпа. Но не простая, а символ Франции и свободы. Ее ещё называют фригийский колпак.

Фригийский колпак - мягкая, обычно красная шляпа, но не обязательно. Восходит к головному убору, который носили освобожденные рабы во Фригии, древнегреческом царстве на территории нынешней Турции. Но больше всего они ассоциируются с американской и особенно французской революциями, где их носили как символ свободы. Колпак послужил образцом для шапочки якобинцев во время Великой французской революции и с тех пор стал символом свободы.

https://twitter.com/Paris2024/status/1592130389845639168

По завершении церемонии представления талисмана в Париже 14 ноября маскоты-шляпы вышли на сцену и весело скакали перед собравшимися журналистами и высокопоставленными лицами. Несмотря на их связь с революцией, которая закончилась террором, кровавой баней и изобретением гильотины, новые талисманы рекламировались как “спортивные, любящие вечеринки и такие французские”.

Начиная с Шусса, существа с большой рыже-красной головой на лыжах, символа зимней Олимпиады в Гренобле в 1968 году, талисманы были важными составляющими Игр. Большинство из них были либо человекоподобными, либо животными, будь то такса в Мюнхене 1972 года, бобр в Монреале 1976 года или тигр в Сеуле 1988 года.

https://twitter.com/Olympics/status/1592128553768062976