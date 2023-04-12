Спортсменка начала продавать обнаженные фото, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже
Александра Янкулеску представляла Румынию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. В соревнованиях по конькобежному спорту на 500 метров заняла последнее, 31-е место. Теперь она хочет поехать на Летнюю Олимпиаду 2024 в Париж. Для этого она создала аккаунт на платформе для взрослых, где продает свои интимные фотографии.
Дело в том, что теперь Янкулеску хочет выступать в цветах Канады, но уже как велосипедистка. Однако эта канадская команда любительская, поэтому спортсменке необходимо собрать средства для участия. Для этого она решила создать аккаунт на платформе для взрослых — OnlyFans.
«Зарабатывание там денег полностью изменило мою жизнь к лучшему. Я могу тренироваться полный рабочий день, я могу позволить себе поездки в места, о которых я никогда не мечтала, покупать велосипеды моей мечты, копить на машину моей мечты», — объяснила Янкулеску в посте в Instagram.
Она отметила: «Раньше меня волновало, что думают люди, но потом я поняла, что их мнения не оплачивают мои счета».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
[link href=“https://www.instagram.com/p/ClmNoL4LUob/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от • alexandra ianculescu | OLY • (@speed_skater) [/link]
Посмотреть эту публикацию в Instagram
[link href=“https://www.instagram.com/p/Cq5TDu-qrGK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от • alexandra ianculescu | OLY • (@speed_skater) [/link]
Посмотреть эту публикацию в Instagram
[link href=“https://www.instagram.com/p/CppJJVgqiyB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от • alexandra ianculescu | OLY • (@speed_skater) [/link]
Посмотреть эту публикацию в Instagram
[link href=“https://www.instagram.com/p/Co4M3RUq1pe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от • alexandra ianculescu | OLY • (@speed_skater) [/link]