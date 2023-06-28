Спортивного директора лидера Чемпионата Беларуси по футболу задержал ОМОН - Соцсети

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 28.06.2023 19:02 , Обновлено: 28.06.2023

В соцсетях 28 июня появилась информация, якобы футболисты ФК «Неман» вызвали на директора клуба сотрудников ОМОН. В пресс-службе клуба пока не комментировали эти сообщения.

В тг-канале grodnopuls сообщили, что оперативники совместно с ОМОН задержали в Гродно спортивного директор “Немана” Дмитрия Ковалёнка. Там утверждают, что он якобы участвовал в “незаконных маршах” и «распространял экстремистские материалы» среди футболистов, и те сообщили об этом силовикам. Там же показали видео задержания.

На данный момент, пресс-служба ФК «Неман» никак не комментировала эту информацию.

[info_b]«Неман» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу с 29 очками. На втором месте ФК «Динамо-Минск» с 28 очками.[/info_b]