Соболенко впервые одержала победу на турнире WTA-1000 в Майами

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Опубликовано: 30.03.2025 08:43 , Обновлено: 30.03.2025

Первая ракетка мира Арина Соболенко добавила ещё один титул в свою персональную копилку. В субботу, 29 марта, теннисистке белорусского происхождения впервые удалось победить в финале турнира WTA-1000 в Майами. Для того, чтобы обыграть свою соперницу, четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу, ей понадобилось всего два сета: итоговый счёт игры 7-5, 6-2.

Нынешний матч, по сути, для американки был матчем-реваншем: в 2024 году соперницы встретились на корте в финале другого престижного турнира - US Open. Однако, отыграться Пегуле не удалось: за 1 час и 28 минут Соболенко обыграла соперницу и увеличила свое очное преимущество над Пегулой. Теперь счёт их личного противостояния - 7-2.

Для самой Соболенко победа на турнире в Майами имела серьёзное значение: в двух последних турнирах — на Открытом чемпионате Австралии и в Индиан-Уэллсе - она, дойдя до финала, уступила своим соперницам (Мэдисон Киз и Мирре Андреевой, соответственно). В результате, на пресс-конференции после победы в Майами Соболенко не скрывала своей радости.

“Наконец-то мне удалось показать свой лучший теннис в финале, и я просто невероятно довольна результатом и выступлением”, — заявила спортсменка после после своей победы.

В копилке Соболенко теперь восемь чемпионских титулов в турнирах-тысячниках WTA в одиночном разряде. По этому показателю белоруска сравнялась с титулованной российской теннисисткой Марией Шараповой. Единственными игроками, которые всё ещё опережают её по титулам WTA-1000, начиная с момента ведения такой статистики в 2009 году, остаются американка Серена Уильямс (нынешняя позиция в рейтинге WTA 13), другая именитая белоруска Виктория Азаренко (10), полька Ига Свёнтек (10), румынка Симона Халеп (9) и чешка Петра Квитова (9).

В своих соцсетях Соболенко отметила, что нынешняя победа стала для неё “особенной”. Спортсменка не раз признавалась, что воспринимает Майами как свой “дом вдали от дома”.

“Последние пару финалов были для меня действительно тяжелыми, напряженными и близкими. Перед этим я была так сосредоточена на себе, я была супер-сфокусирована и играла очко за очком. Теперь это кажется супер-особенным. Я просто потеряла дар речи и супер-счастлива от титула, первого в Майами”, - заявила теннисистка в одном из интервью после матча.

Она также подчеркнула, что не смогла бы достичь этой вершины без своей команды, которую неизменно называет своей семьёй. Реакция последних на победу Соболенко повеселила пользователей соцсетей - члены команды, присутствовавшие на матче, приветствовали победительницу “как подобает” - коленопреклонёнными поклонами перед своим чемпионом.