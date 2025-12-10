Соболенко рассказала, что думает про трансгендеров-спортсменов — «Ничего не имею против, но…»

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Опубликовано: 10.12.2025 19:22 , Обновлено: 10.12.2025

Белорусская теннисистка, проживающая в США, Арина Соболенко поделилась мнением об участии трансгендерных спортсменок в женском спорте, заявив, что было бы несправедливо, если бы женщины соревновались с «биологическими мужчинами» в профессиональном теннисе.

[inf]Политика Женской теннисной ассоциации (WTA) в отношении участия трансгендерных женщин в турнирах разрешает им выступать, если они заявили о своей женской гендерной идентичности не менее четырёх лет назад, имеют пониженный уровень тестостерона и согласны на процедуры тестирования. Эти условия могут быть дополнительно изменены медицинским менеджером WTA в каждом конкретном случае.[/inf]

Отвечая на вопрос о трансгендерных спортсменах в интервью на шоу «Битва полов» Пирса Моргана, опубликованном во вторник, четырёхкратная чемпионка турниров Большого шлема сказала: «Это сложный вопрос. Я ничего не имею против них. Но я чувствую, что у них всё ещё есть огромное преимущество перед женщинами, и я думаю, что несправедливо по отношению к женщинам сталкиваться лицом к лицу с биологическими мужчинами».

«Это несправедливо. Женщина всю свою жизнь работает, чтобы достичь своего предела, а потом ей приходится сталкиваться с мужчиной, который биологически намного сильнее, поэтому лично я не согласна с подобными вещами в спорте», — подытожила белорусская теннисистка.

В том же интервью Соболенко спросили о недавних комментариях Марты Костюк, 26-й ракетки мира из Украины, которая в октябре заявила, что находится в невыгодном положении в матчах против таких теннисисток, как Соболенко и чемпионка Уимблдона Ига Свёнтек, потому что у них более высокий уровень тестостерона, чем у неё.

«Всё, что я здесь услышала, — это просто отговорки, — ответила Соболенко. — На самом деле это довольно забавно, потому что она [Костюк] сильная девушка, и у неё, вероятно, больше мышц, чем у меня, и она выглядит подтянутой и сильной, и я думаю, что [разница в уровне тестостерона] проявляется не во всех матчах, которые она проигрывала топ-игрокам».