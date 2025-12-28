Соболенко проиграла в «битве полов». Не помогли даже ухищрения организаторов

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Опубликовано: 28.12.2025 21:07 , Обновлено: 28.12.2025

В воскресенье вечером в Дубае прошла так называемая «битва полов», вызвавшая немало споров среди болельщиков. Лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с финалистом Уимблдона 2022 года австралийцем Ником Киргиосом(Nick Kyrgios).

Матч проходил по специальным правилам, призванным уравнять шансы. То есть Арине Соболенко изначально дали поблажки. Но победа осталась за Киргиосом уже после двух сетов.

Ещё в начале ноября Арина Соболенко подтвердила распространявшиеся слухи о том, что намерена 28 декабря в Дубае сразиться с мужчиной в так называемой «битве полов».

Соперником лидера рейтинга WTA оказался Ник Киргиос, известный своими противоречивыми заявлениями и поступками в отношении женщин. Австралиец три года не выступал на турнирах ATP, борясь с пробелами со здоровьем. В результате сейчас он занимает лишь 671-е место в мужском рейтинге. Однако он с удовольствием участвует в показательных турнирах.

Матч с самого начала вызвал значительные сомнения в теннисном сообществе, особенно с учётом того, что были введены специальные правила для выравнивания шансов. Площадь корта Соболенко была уменьшена на 9%. Также игроки не меняли стороны после нечетных геймов. Кроме того, у теннисистов была в запасе только одна подача. Потенциальный третий сет должен был быть сыгран в формате супертай-брейка — до 10 очков.

Противников этого выставочного матча смущало, что сама Соболенко объясняла свое решение стремлением показать равенство полов в спорте. Однако соревнование изначально было проигрышным для женщин. Ведь играла она с далеко не самым сильным представителем мужского тенниса, и в случае ее победы, все бы это вспоминали. А в случае проигрыша - кивали бы на то, что первая ракета и поиграла теннисисту из седьмой сотни ATP.

Как итог, ничего из вышеуказанных послаблений не помогло Арине победить теннисиста, который находится на расстоянии световых лет даже от первой сотни мужского рейтинга.

Киргиос завершил матч с четвертой попытки. Финальный счёт «битвы полов» составил 6-3, 6-3 в пользу австралийца. Теннисисту, который в этом году из-за травм сыграл всего пять матчей, потребовалось около 70 минут, чтобы обыграть белорусскую теннисистку - первую ракетку мира.