Смотрите, что устроили грузинские болельщики после исторической победы сборной по футболу

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Опубликовано: 27.03.2024 09:24 , Обновлено: 27.03.2024

Сборная Грузии вышла на Евро-2024 после победы над Грецией в плей-офф. Это будет первое выступление грузинской команды на турнире такого уровня. Героем стал Ника Квеквескири, забивший решающий гол в серии пенальти!

После победы над Грецией на тбилисском стадионе все могли увидеть сумасшедшие сцены.

На протяжении 120 минут в Тбилиси не было забито ни одного гола. Грузины победили греков по пенальти со счетом 4-2.

После финального свистка болельщики ринулись на поле стадиона. А на улицах грузинских городов допоздна шли импровизированные парады и шествия фанатов.

А вот отметили победу сами футболисты: