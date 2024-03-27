Смотрите, что устроили грузинские болельщики после исторической победы сборной по футболу
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Сборная Грузии вышла на Евро-2024 после победы над Грецией в плей-офф. Это будет первое выступление грузинской команды на турнире такого уровня. Героем стал Ника Квеквескири, забивший решающий гол в серии пенальти!
После победы над Грецией на тбилисском стадионе все могли увидеть сумасшедшие сцены.
На протяжении 120 минут в Тбилиси не было забито ни одного гола. Грузины победили греков по пенальти со счетом 4-2.
После финального свистка болельщики ринулись на поле стадиона. А на улицах грузинских городов допоздна шли импровизированные парады и шествия фанатов.
А вот отметили победу сами футболисты:
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