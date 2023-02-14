Швейцарская футболистка пожаловалась, что подписчики не смотрят на ее игру. Почему?
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Швейцарская футболистка, нападающая английского клуба «Астон Вилла» Алиша Леманн пожаловалась, что ее подписчики в соцсетях «не смотрят, как она играет».
«Разочарована, потому что мои болельщики не смотрят, как я играю в футбол», — передает ее слова Sports.ru.
Леманн рассказала, что многие подписчики «просто следят за ее жизнью в соцсетях».
«Меня это разочаровывает, потому что я каждый день усердно работаю, чтобы всегда совершенствоваться», — объяснила Алиша.
Как пишут СМИ, спортсменка стала самой популярной представительницей Швейцарии в соцсетях. Сейчас у нее в Insragram 11,7 млн подписчиков.
К слову, там футболистка публикует не только футбольную жизнь, но и фотографии в купальнике, с вечеринок и фотосессий.