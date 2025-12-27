Шевченко призвал не пускать белорусов на международные соревнования

Опубликовано: 27.12.2025 22:06 , Обновлено: 27.12.2025

Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко выступил категорически против допуска белорусских и российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Напомним, что 11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил снятие всех ограничений в отношении юных спортсменов из России и Беларуси и рекомендовал международным федерациям разрешить спортсменам младших возрастных категорий участвовать в соревнованиях под флагом и с гимном своих стран.

Также МОК подтвердил условия допуска белорусов и россиян к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2026 года в Италии. Белорусские спортсмены будут выступать только в нейтральной форме и без указания принадлежности к стране. Им также необходимо будет подписать документ, в котором они гарантируют, что не причастны к войне в Украине и не служат в силовых ведомствах.

Тем не менее Андрей Шевченко раскритиковал решения, принятые МОК. Президент Украинской футбольной федерации заявил, что от участия в Играх следует отстранить не только Россию и Беларусь, но и другие, так называемые «союзные» страны.

«Все страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены, пока продолжается конфликт», — заявил Шевченко.

«Нам нужно оказывать давление со всех сторон одновременно», — добавил экс-футболист в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

Такой же позиции придерживаются олимпийские комитеты стран Балтии. Они в совместном письме президенту МОК Томасу Баху выступили против смягчения ограничений для спортсменов из России и Беларуси.

В России уже отреагировали на заявление Шевченко. «Некогда знаменитый футболист, один из лучших игроков мира, родившийся в Советском Союзе, говорит по-русски и произносит вещи, не имеющие никакого отношения к спорту. Жаль, что МОК не реагирует. Его лозунги — националистические, фашистские. Никто не имеет права призывать международное сообщество к исключению спортсменов на основании их гражданства», — заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев.

Напомним, что НОК Беларуси позитивно оценил решения МОК. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что это было первое официальное решение исполкома МОК с 2023 года, которое «существенно улучшает положение белорусских спортсменов, снимая все ограничения с юных атлетов».

«Определенно, эти решения очень значимые, но при этом все еще промежуточные на пути к полному восстановлению. Снятие ограничений с юных спортсменов, я надеюсь, станет хорошей мотивацией для взрослых атлетов», — сказал В. Лукашенко.