Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за лозунгов албанцев и косоваров

Опубликовано: 20.06.2024 16:16 , Обновлено: 20.06.2024

Сербия потребовала от УЕФА, что организация наказала Хорватию и Албанию за оскорбительное поведение болельщиков. Те скандировали агрессивные слова во время матча отборочного турнира Евро-2024 в Гамбурге в среду.

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович заявил, что подал официальную жалобу, в которой говориться, что болельщики Хорватии и Албании скандировали “Убей, убей, убей серба”.

Он даже пригрозил, что Сербия, болельщиков которой УЕФА обвинил в беспорядках после воскресного поражения от Англии, может сняться с турнира.

“Прежде всего, я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку в матче против Англии, и я надеюсь, что мы победим Словению, - заявил Сурбатович. - То, что произошло, является скандальным, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже если это будет означать отказ от продолжения соревнований. Если УЕФА не накажет их, мы подумаем о том, что делать дальше”.

Напомним, что в понедельник УЕФА предъявил обвинения Сербской футбольной ассоциации после того, как ее болельщики вывесили баннер, который “содержал провокационное послание, неподходящее для проведения спортивного мероприятия” против сборной Англии, а также за бросание предметов внутрь стадиона в Гельзенкирхене.

Это обвинение было выдвинуто после того, как Федерация футбола Косово пожаловалась руководящему органу Европейского футбола на то, что “сербские болельщики демонстрировали политические, шовинистические и расистские высказывания в адрес Косово” во время той же игры.

“Мы были наказаны за единичные случаи, и наши болельщики вели себя намного лучше, чем другие, - сказал Сурбатович. - Один фанат был наказан за расистские оскорбления, и мы не хотим, чтобы это приписывали другим. Мы, сербы, джентльмены, и у нас открытое сердце”.

Известно, что сербские болельщики скандировали “Косово - сердце Сербии” на мюнхенской площади Мариенплац в четверг. Болельщики собрались там перед матчем своей команды со Словенией на “Альянц Арене”.