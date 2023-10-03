«Секс лучше» – Ибрагимович и Алексей Бага не сошлись во мнении насчет футбола и постели

Опубликовано: 03.10.2023 15:23 , Обновлено: 03.10.2023

Бывший шведский нападающий таких известных футбольных клубов как «Барселона», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ», «Интер» Златан Ибрагимович решил хайпануть. Спортсмен сделал забавное высказывание, сравнив секс и голы.

Златан Ибрагимович, как всегда несдержанный и смелый, сделал яркое заявление во время интервью английскому журналисту Пирсу Моргану в формате «Без цензуры».

Для тех, кто говорит, что забить гол лучше, чем секс, футболист не сомневается: “Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью”.

[info_b]Стоит напомнить, что Ибрагимович принял решение завершить карьеру еще минувшим летом. Свой путь шведский нападающий начинал в составе «Аякса». В его составе футболист дважды стал чемпионом Нидерландов. Действительно, на счету форварда масса кубков, однако один турнир ему все же так и не покорился за все годы карьеры, а именно – Лига чемпионов.[/info_b]

К слову, ранее белорусский тренер Алексей Бага также сравнивал футбол с сексом. Во время пресс-конференции после победы над «Арсеналом» он насмешил журналистов своим высказыванием: «Да простят меня присутствующие здесь дамы, это было лучше, чем секс».